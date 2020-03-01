Москва, , 12:38 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в России находится под контролем. Об этом глава государства сказал сегодня, 1 марта, на совещании по вопросам экономики в правительственном терминале аэропорта «Внуково».

По словам Путина, власти в России делают все необходимое для борьбы с этим опасным заболеванием. Были приняты соответствующие меры, которые, как надеется Путин, будут вполне эффективными.

«Ситуация в целом под контролем», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России пока не зарегистрировано случаев бесконтрольного распространения коронавируса COVID-19, все больные этой коронавирусной инфекцией в России, так или иначе, заразились за рубежом, а потом приехали в РФ. Они были своевременно помещены в карантин.

Однако инкубационный период у коронавируса оказался больше, чем две недели, как предполагалось ранее.