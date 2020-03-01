Ульяновск, , 12:34 — REGNUM В Ульяновской области может в скором времени появится новый министр спорта. Кандидатом на пост главы минспорта стал Рамиль Егоров, которому предстоит встретиться со спортивными федерациями и заручиться их одобрением, сообщает телеграмм-канал «Пул № 73».

Имя претендента на высокую должность названо сегодня, 1 марта, на заседании Совета при губернаторе по развитию физической культуры и спорта. Кандидатом на должность министра спорта стал Рамиль Егоров, который три года руководит детско-юношеской спортивной школой Ленинского района Ульяновска. Он должен будет встретиться «со всеми спортивными федерациями», представить программу развития отрасли.

«Назначение пройдёт только после всех этапов согласования», — говорится в сообщении.

Отметим, что Николай Цуканов сложил полномочия главы минспорта в октябре 2019 года, проработав на посту чуть более года.

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