Москва, , 11:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит совещание по ситуации в экономике и негативных воздействиях на нее из-за распространяющейся в мире эпидемии коронавируса Covid-2019. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Совещание Путин проводит в правительственном терминале аэропорта «Внуково» перед своей поездкой в Псковскую область.

Глава государства отметил, что вспышка эпидемии коронавируса Covid-2019 затронула всю систему мировых хозяйственных связей.

«Здесь негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мировых хозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик», — сказал президент России.