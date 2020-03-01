Москва, , 11:56 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин примет в Москве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со сылкой на источники в администрации президента Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле заявили, что в ходе телефонного разговора 28 февраля лидеры России и Турции обсудили возможность личной встречи, чтобы обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Эрдоган, который затеял очередную авантюру в Сирии, оказался в довольно сложном положении. Существенных военных успехов в Идлибе добиться не удалось — сирийская правительственная армия заняла более половины бывшей зоны деэскалации, погибли турецкие военные, а российская группировка в Сирии полностью поддерживает правительственные войска.

Тогда президент Турции бросился за поддержкой к военному блоку НАТО, упирая на то, что атака на турецкие войска в Сирии — это нападение на Турцию, а значит нужно применить статью №5 устава НАТО о коллективной защите членов альянса в случае нападения. Но в Североатлантическом альянсе недвусмысленно заявили, что ввязываться в большую войну из-за турецких авантюр в Сирии блок не будет.

В итоге Эрдогану ничего не оставалось, как звонить Путину.