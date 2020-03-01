Киев, , 11:32 — REGNUM Верховная рада намерена рассмотреть ряд законопроектов на внеочередном заседании, проведение которого запланировано в 16:00 (17:00 мск) 4 марта и которое созвано согласно требованию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 29 февраля сообщается в пресс-службе Верховной рады Украины.

Верховная Рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках внеочередного заседания планируется к рассмотрению законопроект о допуске подразделений ВС других государств на территорию страны в текущем году для проведения учений. Также будет обсуждаться проект закона о внесении изменений к четвертому разделу заключительных и переходных положений украинского закона «О национальной безопасности Украины» касательно вступления в силу положений относительно главнокомандующего ВСУ, генштаба ВСУ, видов и отдельных родов войск.

Будут обсуждаться проекты законов о ратификации рамочного соглашений между правительством Украины и Франции о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины, о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона «О предотвращении коррупции», о кабмине, а также о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ и офиса генерального прокурора страны «в сфере преодоления коррупции на Украине и укрепления правопорядка».

Читайте также: На Украине уверены, что в случае войны российский десант не возьмет Одессу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский вице-адмирал и заместитель командующего ВМС Украины Андрей Тарасов заявил, что в случае боевых действий между РФ и Украиной, украинским военным удастся воспрепятствовать потенциальному захвату ВС РФ города Одессы.

Отметим, что официальная украинская пропаганда трактует военные действия в ДНР и ЛНР войной Украины с Российской Федерацией. Подчеркнем, что в апреле 2014 года официальный Киев начал карательную войну в отношении населения Донбасса, не пожелавшего оставаться в составе Украины после государственного переворота, произошедшего в феврале 2014 года.