Москва, , 10:00 — REGNUM С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.

Так, с 1 марта, вступает в силу федеральный закон 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ, который позволяет ввозить в страну некоторые незарегистрированные в России лекарственные препараты, содержащие наркотические средства или психотропные вещества. Препараты разрешено ввозить для оказания медицинской помощи конкретным пациентам и только в случае неэффективности или невозможности применения зарегистрированных лекарств.

Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило список заболеваний и лекарств, которые будут регулироваться данным законом. Разрешение на ввоз тех или иных незарегистрированных лекарств будет принимать специальная медицинская комиссия.

Напомним, что закон этот был принят после того, как в России были возбуждены уголовные дела против ряда граждан, которые вынуждены были приобретать за рубежом незарегистрированные в России лекарства для своих тяжелобольных детей и родственников, чтобы облегчить их страдания.

Другая важная новация — это частично бесплатный интернет. С 1 марта все российские интернет-провайдеры обязаны перестать тарифицировать трафик при посещении сайтов российских органов власти и портала Госуслуг.

При нулевом балансе на счете интернет-провайдера у клиента должен быть бесплатный доступ к порталу Государственных услуг, сайтам президента России, правительства России, Государственной думы, Совета Федерации, всех федеральных органов исполнительной власти и региональных правительств, к страницам региональных министерств и департаментов.

Ожидается, что в будущем будет предоставляться бесплатный доступ к социальным сетям и мессенджерам. Все эти новшества реализуются в рамках проекта «Доступный интернет».

Также с 1 марта производители, пока в доровольном порядке, будут маркировать обувь специальным образом. Специальная марка с электронным чипом будет наносится на коробку с обувью еще на обувной фабрике или при ввозе импортных изделий.

При продаже такие марки будут сканироваться и фиксироваться в чеке. Это касается и обуви, приобретаемой через интернет и доставляемой покупателю курьером. Сканировав марку с помощью смартфона, потребитель сможет получить всю исчерпывающую информацию о производителе убедится, что обувь не является контрафактной.

Со 2 марта сотрудники подразделений транспортной безопасности смогут применять против нарушителей общественного порядка на транспорте электрошокеры и искровые разрядники. Эти спецсредства отныне разрешается использовать для самообороны, отражения нападения на вокзалы, аэропорты и иные объекты транспортной инфраструктуры, а также при задержании преступников, которые собираются скрыться или же оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Но при этом строго запрещается применять электрошокеры к инвалидам, беременным женщинам, малолетним гражданам за исключением тех случаев, когда они оказывают вооруженные сопротивление или совершают нападение, угрожающее жизни или здоровью других людей.

С 1 марта в России появляется новый ГОСТ: «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки». Этот ГОСТ предусматривает, что старые и раритетные автомобили для получения паспорта транспортного средства отныне должны будут проходить специальную экспертизу. Речь идет о легковых автомобилях и мотоциклах старше 30 лет. а также грузовых автомобилях старше 50 лет при условии, что у них сохранились оригинальный кузов, рама и двигатель. Аккредитованные эксперты в рамках экспертизы будут определять общее техническое состояние узлов и агрегатов таких автомобилей, внешнее состояние и интерьер. Если все соответствует ГОСТу, то такому транспортном средству присваивается статус «классический автомобиль».

Для таких машин в перспективе могут быть утверждены отдельные правила техосмотра, регистрации и особые правила дорожного движения.

С 28 марта самозанятые граждане при приобретении товаров, оплаты работ или услуг получат такие же льготы, который сейчас предумотрены для малого и среднего бизнеса. Речь идет о квотах, сроках платежей, участии в различных программа партнерства и тп.