Стамбул, Турция, , 09:18 — REGNUM Делегация из представителей украинского правительства прибыла в Стамбул и поздравила патриарха Константинопольского Варфоломея с 80-летием, сообщил 29 февраля министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на своей странице в социальной сети Facebook.

В составе делегации находились кроме министра культуры Украины, заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Василий Боднар, председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Представители украинской делегации передали Варфоломею поздравление с юбилеем от президента Украины Владимира Зеленского, спикера Рады Дмитрия Разумкова и главы украинского правительства Алексея Гончарука.

«Хотим отметить личную большую роль Патриарха Варфоломея в восстановлении исторической справедливости и возвращения православных украинцев в лоно равных поместных церквей мира. Мы благодарны за дарование Томоса Украине, за усилия и помощь, которые Вселенский Патриарх прилагает к процессу конституирования Православной церкви Украины и признание ПЦУ другими православными церквями мира», — написал Бородянский.

Отметим, что также министр культуры Владимир Бородянский опубликовал копию поздравительного письма от имени президента Украины Владимира Зеленского, адресованное патриарху Варфоломею. Зеленский в ходе поздравления достаточно осторожно обозначил роль Варфоломея относительно предоставления так называемого томоса об автокефалии, поблагодарив главу Константинопольской Православной Церкви за поддержку «духовной свободы» Украины.

Напомним, что предоставление патриархом Варфоломеем так называемого томоса об автокефалии (произошло 6 января 2019 года в Стамбуле) украинским раскольникам после их объединения в так называемую ПЦУ произошло благодаря бывшему президенту Украину Петру Порошенко. Порошенко использовал церковный фактор в своей предвыборной программе, лозунгом которой был «Армия, язык, вера».