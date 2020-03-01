Анкара, , 08:51 — REGNUM Турецкая левонационалистическая оппозиционная партия Vatan (Партия родины) считает, что начало войны с Сирийской Арабской Республикой на фоне обострения ситуации в Идлибе стане ловушкой для Анкары и турецкого лидера Реджепа Тайип Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение центрального исполнительного комитета партии Vatan.

Отмечается, что напряженность в отношениях между Турцией и Сирией вызывает крайние опасения.

«Мы предупреждаем — Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента. Эту ловушку создали администрации США и Израиля. Они провоцируют Турцию на войну с Сирией», — сказано в заявлении партии.

Также подчеркивается, что с серьезными угрозами сталкивается не только Турция, но и ее соседи — Сирия, Ирак, Иран и Россия. Любое развязывание войны против соседней страны для Турции станет «шагом в капкан». По мнению партии Vatan президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган останется без какой-либо поддержки в своей внутренней и внешней политике.

Как только Турция начнет войну с Сирией, от нее сразу отвернуться оставшиеся стратегические союзники: Россия, Иран, Ирак, а также Китайская Народная Республика.

Партия Vatan настоятельно рекомендует турецким властям сотрудничать с Россией и Ираном по решению проблемы Идлиба и придерживаться астанинского процесса и сочинских соглашений.