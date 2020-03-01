Киев, , 08:21 — REGNUM С 1 марта 2020 года граждане Украины больше не могут въезжать на территорию Российской Федерации по внутренним паспортам. При этом не Россия ужесточила правила въезда на свою территорию, а Украина ужесточила правила выезда.

Теперь, украинским гражданам, для того, чтобы пересечь границу Российской Федерации, двигаясь с Украины, в обязательном порядке необходим заграничный паспорт. Но вот чтобы вернуться из России на Украину, загранпаспорт не нужен — достаточна внутреннего паспорта или свидетельства о рождении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о намерении ужесточить выезд с Украины киевский режим объявил 18 декабря 2019 года.

В МИД Украины тогда заявили, что усматривают в упрощенном режиме пересечения границы «угрозу государственной безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пришедшие к власти на Украине в результате государственного переворота в начале 2014 года бандеровцы и их приспешники не скрывают, что их цель — максимально оторвать Украину от России. При этом миллионы граждан Украины ездили на заработки в Россию.