Москва, , 08:10 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он попросил президента России Владимира Путина оставить Сирию «один на один» с Турцией. Об этом Пушков написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в сирийской провинции Идлиб. По словам Эрдогана, в ходе этого разговора он попросил президента России прекратить поддержку законных сирийских властей и оставить Сирию «один на один» с Турцией.

Иными словам, Эрдоган, который уже отдал приказ о нанесении ударов по сирийской армии, хочет военной победы над Башаром Асадом и расчленения Сирии, и чтобы Россия этому не мешала.

При этом Эрдоган популистски прикрывается словами о сирийском народе. который якобы пригласил турецкие войска, чтобы те свергли Асада. А вот российские войска, по мнению Эрдогана, в Сирию пригласил Асада для своей защиты.

Пушков обратил внимание на слова Эрдогана, сказанные им во время выступления в парламенте Турции. Но также заметил, что Эрдоган не рассказал о том, что же на это предложение ответил Путин.

«Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию «один на один» с Турцией. Но не сказал, что ему ответил Путин. А вот это — самое важное», — написал Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter.