Каракас, , 07:47 — REGNUM Обвинение в попытке покушения на себя лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо правительство Венесуэлы. Об этом он написал 29 февраля на своей странице в Twitter.

По его словам, попытка убить его была предпринята во время нападения на участников акции протеста, в которой участвовал оппозиционер. Гуайдо также заявил, что на автомобиле его сторонников якобы насчитали девять пулевых отверстий. Политик добавил, что, несмотря на это не «отступит от борьбы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хуан Гуайдо объявил о проведении 10 марта очередной акции протеста.

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