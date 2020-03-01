Душанбе, , 07:46 — REGNUM 1 марта в Таджикистане проходят выборы в нижнюю палату парламента и местные законодательные органы, явка по состоянию на 09:00 (07:00 мск) составила 23,4%, сообщает 1 марта ТАСС со ссылкой на заявление члена Центральной комиссии по выборам и референдума Таджикистана Носирджона Салимзоды.

По сообщению Носирджона Салимзоды по состоянию на 9 часов утра на 3412 избирательных участках республики проголосовали 1 млн 150 тысяч 37 избирателей, что составило 23,4% от числа избирателей, внесенных в списки.

Отметим, что по счету это уже шестые выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана. Избирательные участки начали работу в восемь часов утра и окончат свою работу в 22:00. Возможность отдать свой голос также имеют граждане республики, проживающие в России. Для них такая возможность предоставлена в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, а также — в Уфе. Всего в 30 государствах при дипломатических представительствах Таджикистана открыты 39 избирательных участков.

Напомним, что в нижнюю палату парламента Таджикистана избираются 63 депутата.

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