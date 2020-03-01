Душанбе, , 07:33 — REGNUM Явка на избирательных участках в Таджикистане, где начались выборы в парламент республики, достигла 23,4% по состоянию на 9:00 по местному времени (7:00 мск), 1 марта сообщает пресс-служба Центральной комиссии по выборам и референдумам государства.

В стране открыты 3412 избирательных участка, на которые уже пришли 1 млн 150 тыс. 37 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, для контроля за процессом голосования парламентских выборов приглашено более 500 международных наблюдателей.

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