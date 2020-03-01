Берлин, , 07:06 — REGNUM Давление на сирийскому главу Башара Асада и президента РФ Владимира Путина должно быть усиленно, чтобы закончить войну в Сирии, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, 29 февраля в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что гуманитарная ситуация в арабской республике ужасает.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция и РФ должны «немедленно прекратить огонь в Сирии», а Анкаре необходимо срочно начать взаимодействие с Брюсселем по проблеме мигрантов.

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