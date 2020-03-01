Париж, , 06:58 — REGNUM Турция и России должны немедленно прекратить огонь в Сирии заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом передает агентство Reuters ссылаясь на заявление Елисейского дворца.

«Президент подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения военных действий и призвал Россию и Турцию установить долговременный и поддающийся проверке режим прекращения огня», — говорится в тексте сообщения.

По словам Макрона, Турция должна сотрудничать с ЕС по проблеме мигрантов.

Как 29 февраля сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин и глава Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по ситуации в Сирии.

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