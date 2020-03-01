Вашингтон, , 04:30 — REGNUM Сценарий глобальной ядерной войны описал профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета, в своей статье в журнале The Conversation.

Пирс подчеркивает, что при одностороннем применении ядерного оружия определенным государством последствия от этого действия сказываются и на нем самом. Так, по его расчетам, запуск тысячи боеголовок по целям за пределами американской территории приведут США к смене климата и последующему за ним массовому голоду, что спровоцирует ежегодное сокращение численности населения страны на 140 тысяч человек.

Ученый также отметил, что, если Вашингтон применит все имеющееся в его распоряжении ядерное оружие, то данная цифра может возрасти до пяти миллионов. Своим исследованием эксперт пытался показать, что даже безответная ядерная атака США по своим противникам может нести угрозу для государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года глава Совета по международным отношениям Ричард Хаас рассказал в статье для журнала The Strategist, что применение ядерного оружия может превратиться в самую крупную угрозу для глобальной безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт указал на самую крупную угрозу для глобальной безопасности