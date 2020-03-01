Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Бывший вице-президент США Джозеф Байден выигрывает первичные выборы в штате Южная Каролина, сообщает NBC News со ссылкой на данные опросов.

По данным источника, Байден выиграет не менее 20 из 54 кандидатов штата. В результате у него будет уже 35 кандидатов, а лидера демократов Берни Сандерса — 46.

«Всего несколько дней назад пресса и эксперты объявили нашу кампанию мертвой, — прокомментировал свою предполагаемую победу Байден. — Но после сегодняшнего вечера ясно, что мы очень живы».

Сообщается, что особой поддержкой Байден пользуется у чернокожих избирателей.

Напомним, в США проходят первичные выборы. За право стать кандидатом от Демократической партии США кроме Байдена борются сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, учредитель и владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг и другие кандидаты.