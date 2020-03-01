Анкара, , 03:03 — REGNUM Турция желает видеть солидарность НАТО с ее действиями в сирийской провинции Идлиб не только в рассуждениях, но и в реальных действиях. Об этом президент страны Реджеп Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба турецкого лидера.

Эрдоган заявил также, что сирийские войска в значительной степени поплатились за свои «негативные нападения на войска в Идлибе», сирийской, напомним, территории где действуют террористические группировки и вооруженные силы Турции.

Кроме того, президент Турции напомнил Макрону о проблеме беженцев, значение которой возрастает в связи с ситуацией в Идлибе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным турецкого МИД, после объявления Эрдоганом об открытии границ, в ЕС через турецкую границы отправились более 47 тысяч мигрантов.