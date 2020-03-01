Париж, , 03:01 — REGNUM Несколько партий поддержало инициативу о вотуме недоверия правительству премьер-министра Франции Эдуара Филиппа в парламенте страны, 29 февраля сообщил лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон в Twitter.

Данный шаг связан с планами властей провести пенсионную реформу без голосования. Вопрос о вотуме выносился без голосования два раза. Кроме «Непокорившейся Франции» к инициативе присоединились Коммунистическая партия Франции и Партия социалистов. Еще один вопрос о вотуме представлен партией «Республиканцы».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за планов французского правительства провести пенсионную реформу по всей стране покатились массовые протесты. В январе Эдуар Филипп объявил о планах временно отозвать из проекта реформы пункт о повышении пенсионного возраста, который вызывал наибольшее возмущение граждан страны.

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