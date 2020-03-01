Анкара, , 01:39 — REGNUM 47 113 мигрантов пересекли границу Турции с ЕС после заявления об их открытии сделанного турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 29 февраля написал на своей странице в Twitter глава МИД республики Сулейман Сойлу.

Речь идет о границе в северо-западной провинции Эдирне.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 февраля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он открыл границы со странами ЕС, чтобы в них хлынул поток мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган заявил, что открыл границы с ЕС для беженцев