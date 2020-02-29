Вашингтон, , 23:44 — REGNUM США намерены незамедлительно начать вывод своих войск из Афганистана. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Сегодня (США приступят к выводу войск из Афганистана), — сказал глава Белого дома. — Это начнется незамедлительно».

Как передавало ИА REGNUM, мирное соглашение между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было подписано в Катаре 29 февраля.

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