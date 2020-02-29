* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп завил о своей готовности в ближайшее время лично встретиться с лидерами афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 29 февраля он сообщил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Я лично буду встречаться с лидерами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в не слишком далеком будущем», — сказал американский президент.

Кроме этого, Трамп предупредил, что в том случае, если мирное соглашение, подписанное сегодня в Катаре, будет нарушено представителями исламистского движения, то США снова введут на территорию Афганистана военную группировку.

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Американский лидер также поздравил афганских коллег и афганский народ с заключением соглашения между США и радикальным движением, которое даст возможность мирного урегулирования и стабилизации ситуации в стране и регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 февраля представители США и лидеры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали в Катаре совместную декларацию о мире в Афганистане, которая призвана способствовать обеспечению региональной стабильности и глобальной безопасности.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.