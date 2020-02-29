* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Соглашение Вашингтона с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) раскритиковал бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Подписание этого соглашения с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет неприемлемую опасность для гражданского населения США, — написал Болтон на странице в соцсети Twitter. — Это сделка в стиле Обамы (экс-президента США Барака Обамы)».

По его мнению, данное соглашение посылает неверный сигнал врагам страны.

Как передавало ИА REGNUM, соглашение о мире в Афганистане, которое призвано способствовать обеспечению региональной стабильности и глобальной безопасности, ранее подписали в Катаре представители США и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.