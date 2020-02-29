У памятного знака в Улус-Керте родственники погибших, а также все присутствующие почтили память десантников минутой молчания, возложив цветы к каменному кресту.
Андрей Турчак — о памятных мероприятиях в Улус-Керте.
В памятных мероприятиях в Чечне принял участие бывший губернатор Псковской области, вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак.
«Пять лет назад мы вместе с некоторыми родителями впервые приехали к подножию высоты 776, побывали на месте гибели наших ребят. С тех пор здесь многое изменилось: территорию привели в порядок, а три года назад — поставили Поклонный крест. От своего имени, от лица родителей и родных погибших ребят хотел бы передать за это огромную человеческую благодарность главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Бойцы 6-й роты отдали жизнь, защищая мир и безопасность в стране, исполняя свой долг. И сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем их помнить. Низкий поклон их родителям за то, что воспитали таких сыновей», — отметил Турчак в своём инстаграм-аккаунте.⠀
В Пскове открыли бюсты трёх героев-десантников легендарной 6-й роты
На Аллее Героев в Пскове к 20-летию подвига легендарной 6-й роты торжественно открыли бюсты трёх героев-десантников. Памятные знаки появились в память об уроженцах Пскова Владимире Швецове, Романе Афанасьеве и Михаиле Травине.
В Чечне открыли поклонный крест в честь десантников 6-й роты
Памятный знак высотой 2,6 метра и весом 10 тонн изготовлен из тёмно-серого гранита. На кресте выбита надпись «Ника», что означает «победа», а в основании — «Памяти павшим». Автор скульптуры — художник Александр Стройло. Эскиз памятника после широкого обсуждения был утверждён родителями героев-десантников.
30 июля 2018 года президент России Владимир Путин подписал Указ № 463 «О проведении памятных мероприятий, посвящённых 20-летию подвига воинов-десантников».
Перед собравшимися на памятном митинге выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наш долг — никогда не забывать имена героев. Вечная слава бессмертной шестой роте, слава всем, кто погиб, защищая Россию», — отметил он в своём выступлении.
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал о событии в своём инстаграм-аккаунте.
Напомним, памятный знак «Поклонный крест» был открыт в селе Улус-Керт в марте 2017 года.
В Чечне отметили 20-летие подвига псковских десантников
Мероприятия прошли у монумента «Поклонный крест». В них также приняли участие члены ветеранских и общественных организаций, представители органов власти Чеченской Республики.
В пятницу, 28 февраля, у памятного креста в селе Улус-Керт Шатойского района Чечни, где на высоте 776 в неравном бою героически погибла 6-я рота, состоялись памятные мероприятия с участием делегации из Псковской области и родственников погибших десантников.