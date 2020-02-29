В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года шестая рота 104-го полка Псковской дивизии ВДВ приняла бой в Аргунском ущелье Чечни, на высоте 776. 90 десантников сдерживали натиск более 2 тыс. боевиков, возглавляемых Басаевым и Хаттабом. В неравном противостоянии погибли 84 российских военнослужащих. Выжили только шестеро. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них — посмертно. 68 награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

В 2020 году отмечается 20-летие подвига псковских десантников. Их героизм вспоминают во многих регионах России. Основные памятные мероприятия, которые пройдут 1 марта 2020 года в Псковской области, посетит президент РФ Владимир Путин.