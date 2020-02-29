Москва, , 20:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с иранским лидером Хасаном Рухани выразил соболезнования в связи с жертвами вспышки коронавирусной инфекции в Иране. Об этом 29 февраля сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что российский лидер также «заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции».

Как передавало ИА REGNUM, 29 февраля в министерстве здравоохранения Ирана сообщили о ещё 295 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране. Таким образом, число официально подтверждённых властями Ирана случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в стране достигло 683.

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