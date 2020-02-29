Доха, , 19:30 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время проведут переговоры. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся в Дохе.

По его словам, лидеры двух стран встретятся в первую неделю марта.

Глава МИД Турции напомнил, что одними из главных вопросов мировой повестки остаются именно ситуация в Сирии, Ливии, Йемене и Афганистане.

Как передавало ИА REGNUM, 29 февраля глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте заявил, что он лично попросил российского лидера Владимира Путина отказаться от поддержки законных властей Сирии.

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