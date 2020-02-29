29 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

«Я вижу в обществе, в котором живем сегодня не только мы, но и все человечество, полное отсутствие системы ценностей. Сегодня на всё смотрят через деньги и через призму какой-то выгоды. Мы пытаемся напомнить, что существуют вещи намного важнее, которые нельзя измерить деньгами или каким-то количеством просмотров в интернете».

Татьяна Стоянович, , 22:56 — REGNUM Название сербской рэп-группы Beogradski sindikat («Белградский синдикат») недавно появилось почти во всех сербских СМИ после того, как 22 февраля власти Черногории запретили популярным музыкантам въезд в страну. Часть группы развернули на автомобильном пограничном посту, а ещё одного участника попросили покинуть Черногорию в аэропорту Подгорицы. Ранее группа выпустила клип на песню Sviće zora («Рассвет»), посвященную акциям православных верующих в защиту святынь Сербской православной церкви от посягательств черногорских властей. Этот клип менее чем за неделю набрал более миллиона просмотров.

На границе с Черногорией Terfili

Группа на сербской музыкальной сцене существует уже два десятилетия и славится своими политически ориентированными, патриотическими песнями. В 2018 году Beogradski sindikat выпустил песню под названием Dogodine u Prizrenu («В следующем году в Призрене»; Призрен — город в Косово и Метохии), в которой поётся о желании сербов вернуться на свои исконные земли.

Лидер группы Beogradski sindikat Феджа Димович рассказал корреспонденту ИА REGNUM Татьяне Стоянович о том, как он и его коллеги восприняли запрет на въезд в Черногорию, о том, как рождаются такие песни, как Sviće zora или Dogodine u Prizrenu, и о том, почему артист должен творить, а не развлекать публику.

Про группу Beogradski sindikat недавно написали многие СМИ — не только сербские, но и российские. Поводом стало то, что власти Черногории запретили вам въезд в страну из-за вашего нового хита в «Ютьюбе» под названием Sviće zora. Эта песня рассказывает о том, как народ Черногории встал на защиту православных святынь. Какие у вас были ощущения, когда вас остановили на сербско-черногорской границе?

Песня Sviće zora посвящена народу, который собирается на крестных ходах и борется за свои права, сохраняя человеческое достоинство. Нам было очень жаль, что мы не смогли быть со своим народом на крестном ходе в Подгорице. При этом мы знали, что митрополит Амфилохий (глава митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви — ИА REGNUM) планирует вручить нам орден после литургии. В этом удовольствии нам было отказано. При этом мы связаны с Черногорией многими узами — родственными, дружескими. Некоторые из нас имеют там и недвижимость.

Митрополит Амфилохий Драган С. Танасијевић

Участники нашей группы не рассматривали этот запрет как шанс пропиариться и поднять свою популярность. Нам в первую очередь было непонятно, почему музыкантам, которые написали толерантную песню, призывающую к братской любви и согласию, запретили въезд в страну, как будто они преступники или не дай Бог террористы. Мы никого не оскорбляли, когда ранее выступали в Подгорице в рамках шествий черногорских граждан, которые прошли на Крещение. Также мы не выступали с политическими лозунгами и не угрожали безопасности Черногории. Мы выступили как друзья, как верующие Сербской православной церкви, которые хотели просто принять участие в этой борьбе за защиту святынь. Не более того.

Ранее очень популярной в «Ютьюбе» была ваша песня Dogodine u Prizrenu («В следующем году в Призрене»), посвященная судьбе сербского народа в Косово и Метохии. У вас всегда есть актуальные песни, касающиеся какой-то важной для жизни общества темы. В этом смысле вы мне напоминаете хор в греческой трагедии. Чем вы руководствуетесь при выборе тем для своих песен?

Beogradski sindikat существует уже более двадцати лет. Если точно, 21 марта мы отметим 21 год существования. Можно сказать, что мы ветераны сцены, скоро придет третье поколение, которое нас слушает. У нас разные песни, многие альбомы, клипы… Также мы касались в нашем творчестве самых разных тем. Последние песни, которые вы упомянули — просто ответ на запрос определенного момента в жизни общества. Мы действуем так, как должны действовать артисты. Артист должен творить в соответствии с временем, в котором живет, оттуда он должен черпать вдохновение. Искусство должно быть творчеством, а не развлечением. Мы живем в определенной стране, в которой происходят определенные события, которые нас вдохновляют, и песни рождаются как-то спонтанно. Я не знаю, как я мог бы описать нашу группу. Мы прежде всего группа друзей, которых связывает что-то чуть больше дружбы. Это совместное творчество. Этими своими общими взглядами и своими идеями мы делимся с другими людьми.

Группа Beogradski sindikat kg

Вы неоднократно говорили, что для вас музыка не профессия…

Нам всем под сорок или более сорока лет. У всех нас есть профессия, мы работаем и на эти деньги содержим наши семьи. А музыкой мы ничего не зарабатываем. Наш канал в «Ютьюбе» бесплатный, это значит, что мы не берем денег за просмотры и не загружаем туда рекламу. Группа зарабатывает только на концертах, но в последнее время их мало. К тому же заработанные деньги мы используем для каких-то совместных мероприятий, например, гуманитарных или для совместных проектов. Всё что мы делаем, начиная с музыки и заканчивая видеопродукцией — это всё мы финансируем сами.

Как вы воспринимаете время, в котором мы живем?

Я вижу в обществе, в котором живем сегодня не только мы, но и все человечество, полное отсутствие системы ценностей. Сегодня на всё смотрят через деньги и через призму какой-то выгоды. Мы пытаемся напомнить, что существуют вещи намного важнее, которые нельзя измерить деньгами или каким-то количеством просмотров в интернете.

Про Сербию говорят, что это страна с «избытком истории». Известный сербский писатель ХХ века Милош Црнянски правильно говорил, что сербы — это народ, которому не позволено передохнуть. Всегда на нас оказывают давление со всех сторон, у нас есть определенные проблемы, которые повторяются в истории и за которые мы не несем ответственности. Есть и те проблемы, которые мы могли бы решить сами, но мы их не решаем. Это все вещи, с которыми мы, как музыканты, пытаемся бороться.

Вам знакомо творчество русских рэперов? Поддерживаете ли вы контакты с российскими музыкантами?

Beogradski sindikat довольно хорошо знает российскую хип-хоп-сцену. Мы ранее сотрудничали с очень популярной российской группой «25/17», у нас есть совместная песня. Также мы приезжали в Россию и познакомились со многими людьми. Мы знаем, что российская рэп-сцена очень хорошая, и что темы, которых касаются российские хип-хоп-артисты, очень похожи на темы, которых касаемся мы в нашем творчестве.

Вы поете про Косово, про события в Черногории… Скорее всего вы знаете, что происходит в Донбассе?

В одной из наших песен под названием BS Armija мы передавали привет русским братьям. Там есть такие стихи: «За брата Асада, который сильнее всех атак//Жизнь рождается на Востоке, смерть приходит с Запада//Русские из Донецка и хуситы из Йемена//Наша борьба искренняя, мы часть одного племени». Нам небезразлично то, что происходит в Донбассе, особенно потому что на эту территорию несколько веков тому назад переехали наши предки. Там находились колония сербских переселенцев, которые эмигрировали из Австро-Венгрии. Возможно, что среди людей, которые сегодня живут в Донбассе, есть и наши предки. Я посмотрел отличное документальное кино моего знакомого, журналиста Миодрага Зарича, который посетил Донбасс. Этот фильм мне помог ознакомиться с тем, что там происходит.

Вы очевидно разделяете православные ценности. Как вы оцениваете церковный раскол на Украине?

Я считаю, что церковный раскол на Украине очень похож на то, что сегодня происходит в Черногории. Оказывается давление на православную церковь с целью ослабить Россию. Это весьма ошибочное понимание православия со стороны Запада, который отождествляет православие с какой-то политикой. Как мы можем заметить по заявлениям некоторых западных деятелей по поводу событий в Черногории, они считают Сербскую православную церковь проводником какого-то российского влияния на Балканах. Такое же отношение у них и к Русской православной церкви, и они считают, что если ударят по церкви, то нанесут урон всей России. Это в некотором смысле верно, потому что мы, как и все православные, очень дорожим своей церковью. От этого столько народу на улицах черногорских городов. В Черногории и раньше нарушались права человека, но когда был принят спорный закон о свободе вероисповедания, который напрямую ударил по СПЦ, люди уже не смогли молчать. Это была последняя красная линия, которую власти пересекли. Я не специалист по каноническому праву, но если рассматривать вещи с точки зрения геополитики, тут все предельно ясно.

Планирует ли Beogradski sindikat концерты в России?

Мы очень охотно отзываемся на все приглашения. Но для того, чтобы мы приехали, кто-то должен нас пригласить. Если есть интерес, приглашайте, мы с большим удовольствием сыграем для наших русских братьев.