29 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Это, конечно, может показаться чистой воды теорией заговора, но конфликт в Идлибе развивается так, словно Москва целенаправленно вынуждает Анкару выйти из НАТО.

Александр Запольскис, , 21:49 — REGNUM Устав смотреть, как черно-зеленые бармалеи бездарно теряют передаваемую им бронетехнику и бегут с занимаемых позиций, турецкое командование решило поднять ставки, введя вопреки международному праву линейные войска в сирийскую провинцию. И вот с этого места начался тот путь, который привел Эрдогана на сегодняшние грабли.

Военный конфликт в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

Во-первых, из отвечающего за все сирийское направление 6-го армейского корпуса, насчитывающего одну пехотную дивизию и двенадцать бригад, в том числе 2 танковые, 2 механизированные и 1 спецназа, для участия в операции на практике удалось получить всего две годные батальонные тактические группы из 32 расчетных.

Но когда кинулись в другие части, картина там оказалась не лучше. Страна, с вооруженными силами численностью в 500 тыс. личного состава, из них 390 тыс. в сухопутных войсках, в сумме смогла за месяц отчаянных усилий собрать всего 12 тысяч боеспособных частей. Это, кстати, важный штрих к вопросу о шансах Турции в гипотетической войне с Россией.

Во-вторых, даже в свете отдельных успехов отдельных частей, в основном стрелявшей с закрытых позиций артиллерии, развернутая группировка показала себя плохо. Циклы боевого управления оказались недопустимо затянуты. На совместном КП генерального штаба и штаба 2й полевой армии, развернутого в менее чем в километре от сирийской границы, запаздывание информации о текущей обстановке превышало три часа.

Турецкие солдаты MoserB

В-третьих, при всей воинственности многочисленных заявлений турецких политиков и рассказах Генштаба про давнее начало подготовки к операции, в действительности все указывает на то, что сколько-нибудь цельного стратегического плана ее проведения у Турции нет.

За последний месяц оно развернуло 27 дополнительных опорных наблюдательных пунктов с гарнизоном из взвода пехоте. Тем самым исключив и распорядка сразу 2 батальонные тактические группы из 11 имеющихся. Причем 11 таких пунктов почти сразу оказались в полном окружении наступающих частей САА.

Ну, и в-четвертых, попытки укрепить бармалеев собственной турецкой пехотой повышения успешности боевых действий не принесли, зато вполне предсказуемо обернулись резком ростом потерь в личном составе. Если за весь январь текущего года экспедиционные силы потеряли примерно 18 человек, то только за один февральский день потери составили почти 40 военнослужащих убитыми и более 60 — ранеными.

Кроме того, на данный момент в группировке выбито до 15% танков, до 22% легкой бронетехники, 8 беспилотников, в том числе один тяжелый разведывательный и два многоцелевых ударных.

Все попытки медийного истеричного давления на Россию успеха не имеют. В российском центре по примирению сторон разводят руками:

«Мол, как вы видите, линии связи с вашим командованием исправны. Мы интересовались, нет ли тут ваших частей. Вы заявили, что нет. Значит сирийская армия имела полное право, не стесняясь в средствах, уничтожать бандитские формирования, нагло нарушающие соглашение о прекращении огня. Вы говорите, там погибли ваши солдаты? В таком случае объясните, что они там делали и почему нелегально?».

Один из эпизодов емко прокомментировал военный эксперт РСМД Виктор Мураховский:

«По существующим договоренностям турки должны были по линии предотвращения конфликтов информировать штаб нашей группировки в Сирии о маршрутах движения и районах развертывания турецких подразделений. Как я понял, они не сообщили, что в той местности действует батальонная тактическая группа 65-й механизированной и 8-й пехотной бригад.

На этом направлении действовала 25-я дивизия Сил специальных операций Сирии, в результате этот район не попал в зону, не подлежащую воздействию авиации и артиллерии, по нему был нанесен удар, поскольку его занимают формирования «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, запрещенная в РФ — прим. автора) с тяжелой техникой».

Попытка срочно выдернуть на начало марта в Турцию на переговоры российского президента провалилась. Дмитрий Песков сказал, что в рабочем календаре шефа на 5 марта намечены совсем другие, более важные дела.

Дозвониться до Путина Эрдогану удалось. Но разговор получился тоже никакой. Москва очень соболезнует по поводу гибели турецких военных и двумя руками за соблюдение режима прекращения огня, но именно в рамках выполнения ранее взятых обязательств, по которым Турция должна была разоружить бандитов и вообще навести порядок в подконтрольной ей части Идлиба. Как так получилось, что они не сохранили боеспособность и пытаются наступать? И, да, вопрос целостности САР обсуждению, тем более пересмотру, не подлежит.

Может ли Анкара в таких условиях объявить войну России или хотя бы закрыть для сирийского экспресса Дарданеллы? Ну, получи она серьезную помощь с Запада, совершить подобный шаг Эрдоган теоретически мог. Но теперь, когда в помощи ему отказали все потенциальные союзники, точно нет.

Российские лётчики в Сирии Mil.ru

Советник турецкого президента может сколько угодно говорить, что «Турция 16 раз вела войны с Россией. И готова, если нужно, вступить в новую войну», но мы ведь знаем, что войн было 12, из которых турки победили только в трех. Да и то две из них (Крымская 1853 — 1856 и Кавказский фронт Первой мировой 1914 — 1918) лишь благодаря внешней помощи.

Судя по тому, как при всей агрессивной риторике дон Эрдоган перекладывает всю ответственность исключительно на сирийские войска, тщательно избегая говорить о прямой вине России, турецкий генеральный штаб военную историю своей страны знает куда лучше этого советника.

Без мощной внешней помощи в военном плане Турция — ничто. А в ней Вашингтон Анкаре уже отказал: «мол, русские, конечно, ведут себя не хорошо, мыслями мы всецело с тобой, друг Реджеп, но ничем практическим помочь не в состоянии. Выборы на носу, бюджет еще обсуждается, потепление климата и еще эта, как ее, эпидемия коронавируса. Мы бы всей душой, но роковые обстоятельства не позволяют».

А посол США в НАТО Кейт Бейли Хатчисон вообще сделала очень многозначительное заявление. Выразив надежду, что «власти Турции вскоре поймут, кто является им надежным партнером, а кто не является». Хотела она, конечно, намекнуть на необходимость прочнее дружить с Америкой, но учитывая отказ в реальной помощи, фраза получилось буквально по Фрейду.

Не сработала и угроза пропустить через территорию Турции 2,5 млн «сирийских беженцев из Идлиба» в Европу. По ходу добавив к ним еще около 3 млн беженцев, накопившихся ранее. Евросоюз сделал вид, что про турецкие проблемы вообще не в курсе и тоже очень занят собственными внутренними вопросами.

Оставалась последняя надежда — на НАТО. Являясь членом Альянса с даты его учреждения в 1949 году, Турция всерьез рассчитывала на задействование пятой статьи Устава блока. Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик назвал воздушную сирийскую атаку на турецкие войска прямым нападением на НАТО.

Альянс по этому поводу созвал экстренное совещание, проговорил целый день и вынес вердикт — проблемы Турции в Идлибе отношения к НАТО не имеют. Организация уже оказывает Анкаре широкую поддержку. В том числе в сфере ПВО, что способствует защите воздушного пространства Турции от ракетных атак с территории Сирии. На этом — все. Остальное — только сами.

После чего вероятность каких-либо активных действий турок против России окончательно упала до нуля. Зато решительно повысилась актуальность вопроса сохранения членства Турции в НАТО и эффективности всех западных механизмов взаимопомощи в целом.