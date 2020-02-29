Москва, , 18:39 — REGNUM Конкурс проектов в области общественно-политических наук в РФ будут продолжены, и в случае, если будут иметь место «запрос и потребность» будет рассмотрен вопрос об увеличении объема грантового фонда конкурса.

Об этом в ходе работы круглого стола с участием представителей администрации Президента РФ, Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), будут заявил первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Сразу могу сказать, что, конечно, конкурс надо продолжать. У нас в планах уже практически на следующей неделе объявлять конкурс следующего года», — цитирует слова Сергея Кириенко агентство ТАСС.

Он также допустил увеличение объема грантового фонда конкурсов, если будут «запрос и потребность». По его словам, кардинально изменить объем фонда не получится, но каждый год его увеличивать «точно можно». Как считает Кириенко, «крайне важно» привлечение специалистов в области общественно-политических наук к анализу, к выработке рекомендаций в рамках конкурса.

«Я согласен, что важно от фундаментальных, теоретических исследований переходить к прикладным. Правильно, согласен полностью. Но, честно говоря, запуская этот проект, мы думали не только о прикладных результатах, в этом смысле интерес представляют не только прикладные исследования. На самом деле просто осмысление происходящих изменений является крайне важным, абсолютно убежден, что запрос на это будет только нарастать», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Итоги конкурса 2019 года были подведены на площадке Музея современной истории России в Москве

В 2019 году из почти тысячи работ было поддержано 145 проектов. По словам председателя совета РФФИ Владислава Панченко, география участников была «достаточно широкая», работы прислали научные коллективы их Центрального, Северо-Западного, Уральского, Приморского, Сибирского федеральных округов, 81% победителей относятся к организациям высшего образования.

Победители получат гранты на суммы от 400 тыс. до 3 млн рублей на проведение исследований по 14 темам. Срок реализации научных проектов составляет от восьми до 12 месяцев в зависимости от типа проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в сентябре 2018 года участники третьего съезда Российского общества политологов выступили с идеей проведения конкурсов проектов в области общественно-политических наук. Впоследствии их предложение поддержал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.