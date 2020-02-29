Тегеран, , 18:44 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остается приверженным договоренностям, достигнутых во время астанинских переговоров. Об этом 29 февраля сообщается на сайте администрации президента Ирана Хасана Рухани.

Отмечается, что об этом Эрдоган сообщил иранскому лидеру. В беседе турецкий лидер подчеркнул, что будет продолжено трехстороннее сотрудничество России, Ирана и Турции в рамках астанинских договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при ООН Келли Крафт на заседании Совета Безопасности организации заявил, что астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии является неэффективным инструментом.

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