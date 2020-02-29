Москва, , 18:08 — REGNUM Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом 29 февраля он сообщил официальной странице в социальной сети Twitter.

Пушкова возмутили слова украинского министра о том, что «через 75-лет после войны мы готовы друг другу простить».

»Т.е., не было в той войне ни правых, ни виноватых, — сообщил сенатор. — Значит, и Гитлера надо простить — такова логика Пристайко. Нынешнюю Германию никто не обвиняет. Но прежнюю простить нельзя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что на Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, так как, по его словам, через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны будет достаточно понимания причин трагедии и прощения «друг друга», что должно стать основным направлением в праздновании этой даты.

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