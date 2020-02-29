Киев, , 17:42 — REGNUM На Украине русофобия превратилась в раковую опухоль украинской власти, заявил журналистам 29 февраля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик напомнил результаты опроса общественного мнения, проведенного с 21 по 25 февраля 2020 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), которые свидетельствует о том, что государство должно обеспечивать русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории Украины (37% респондентов) или только в тех областях, где население этого хочет (31%), то есть суммарно 68% украинцев.

«Что касается преподавания на русском языке в школах, 33% респондентов считают: государство должно обеспечивать русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке по всей территории страны, еще 40% — должно обеспечить это право в тех областях, где большинство населения этого желает. Итого 73% украинцев выступают за право обучаться на русском», — добавил он.

Медведчук подчеркнул, что политика русофобии, которую проводит власть в Киеве и которая направлена на ущемление прав русскоязычных граждан, проявляется не только на национальном уровне, затрагивая интересы каждого гражданина, но даже в мелочах.

В качестве примера парламентарий привел решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, запрещающее трансляцию русскоязычных телеканалов.

«Даже нишевые каналы по определению не транслировали никаких политических и информационных продуктов, единственная причина их запрета — удовлетворение каких-то патологических, болезненных комплексов и травм чиновников, не переносящих русский язык», — уверен политик.

«Русофобия превратилась в раковую опухоль украинской власти. Поглощая те силы, которые могли бы быть направлены на решение действительно важных вопросов, уничтожая гражданский мир и согласие в стране, становясь инструментом насилия над свободой личности, русофобия пожирает Украину, распространяясь метастазами нетерпимости, насилия и конфликтов», — делает вывод Медведчук.

Политик убежден, что украинский народ мудрее своей власти и чувствует эту опасность.

«Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», опираясь на мнение большинства украинцев, призывает власть кардинально изменить государственную политику в отношении прав русскоязычных граждан и выполнить требования статей 10, 11, 22, 24, 53 Конституции Украины. Или же нынешняя власть в итоге окажется на свалке истории, как и те политические силы, которые за время существования украинского государства поднимали на флаг вопрос борьбы с русским языком. Потому что украинский народ вынес справедливый приговор каждой из таких партий», — подытожил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинский национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пополнил список запрещенных в стране телеканалов, внеся туда «Еврокино», «ТОПШОП ТВ» и «Зоопарк, страной-правообладателем которых является Российская Федерация. Ведомтсво уточняет, что решение о запрете трех российских телеканалов члены нацсовета поддержали единогласно.