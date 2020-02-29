Москва, , 17:58 — REGNUM Заявления премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти Авдулла Хоти о полном снятии торговых пошлин на товары, произведенные в Сербии и Боснии и Герцеговине, с 15 марта являются откровенной провокацией и шантажом. Об этом 20 февраля сообщается в тексте комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она отметила, что торговые ограничения, введенные со стороны Косово, действительно являются существенным препятствием к возобновлению диалога между Белградом и Приштиной.

«Несмотря на благообразную подачу господином Курти своей новой инициативы, речь идет вовсе не о шаге вперед, призванном разблокировать переговорный процесс, а об откровенной профанации, попытке шантажа, — говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства. — Понятно, что эквилибристика Приштины неспособна стимулировать поиск взаимоприемлемого решения проблемы Косова и лишь отдаляет его».

Захарова призвала также коллег из Европейского союза не обольщаться на счет таких заявлений, а настоятельно требовать от Косово «полной и безусловной отмены пошлин на сербские товары». Кроме этого, она настоятельно рекомендовала добиваться от косовских властей «выполнения всех ранее принятых обязательств, прежде всего, насчет создания Сообщества сербских муниципалитетов Косова».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля заместитель премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти Авдулла Хоти заявил, что план о снятии пошлины 100% и введении режима взаимности в отношениях с Сербией, представленный Курти на пресс-конференции вечером того же дня, не был одобрен партнерами «Движения за самоопределения» (главой которого является Курти) по правящей коалиции — «Демократической лигой Косово», представителем которой является он сам.

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