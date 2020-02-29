* запрещённая в России организация

Кабул, , 17:32 — REGNUM Если представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подписавшие 29 февраля в Катаре мирное соглашение с США, не будут его выполнять, действие договора будет приостановлено. Об этом заявил на пресс-конференции в Кабуле глава Пентагона Марк Эспер, заявление которого обнародовала пресс-служба военного ведомства.

«США без колебаний аннулируют соглашение (если представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будут его соблюдать)», — сообщил Эспер.

Как передавало ИА REGNUM, 29 февраля в Катаре представители США и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали мирное соглашение.

«Талибаном"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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