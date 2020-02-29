Москва, , 17:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин в воскресенье, 1 марта, посетит с рабочим визитом Псковскую область, где примет участие в мероприятиях, посвященных 16-й годовщине героического подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России в Аргунском ущелье в 2000 году. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер также посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию, где встретится с военнослужащими и почтит память воинов, погибших двадцать лет назад при участии в контртеррористической операции в Чечне.

Напомним, в Аргунском ущелье в 2000 году рота псковских десантников 1 марта 2000 года встала на пути террористов и приняла бой с более чем двумя тысячами боевиков. Из 90 человек в живых осталось только шесть. Российские воины этой роты были награждены знаками отличия и орденами: 22 — Героя России (21 посмертно), 68 — Орденами Мужества (63 посмертно).

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