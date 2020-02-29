Рига, , 16:15 — REGNUM Министерство обороны Латвии проинформировало, что с 1 марта латвийские военные возобновляют свою миссию в Ираке в составе датского контингента, пишет портал LSM.

В рамках антитеррористической операции Inherent Resolve шесть латвийских военнослужащих обучают силы безопасности Ирака. 23 января Сейм Латвии принял решение о продление латвийской военной миссии в Ираке до 1 февраля 2022 года. После убийства генерала Сулеймани и обстрела Ираном базы США на которой были дислоцированы латвийские военные, они были эвакуированы в Кувейт. И вот принято решение о возвращение и возобновлении миссии.