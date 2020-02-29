* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Власти США намерены сократить численность своего воинского контингента в Афганистане до 8600 солдат, офицеров и гражданских специалистов в течение 135 дней после достижения соглашения с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сказано в совместной американо-афганской декларации по готовящемуся мирному договору.

В декларации сказано, что США готовы начать последовательное сокращение своего воинского контингента, а также сил союзников в Афганистане сразу после подписания мирного договора с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В течение 135 дней с момента подписания американский контингент в Афганистане будет сокращен до 8600 человек.

Полный вывод войск США и военного блока НАТО из Афганистана состоится через 14 месяцев с момента подписания договора.

Также в декларации сказано, что США будут курировать переговоры по безопасности между Афганистаном и Пакистаном.