Москва, , 15:30 — REGNUM Законопроект, ужесточающий требования к организаторам лотерей и азартных игр, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 февраля.

Инициатива устанавливает к оператору лотереи требования, аналогичные вышеназванным требованиям к организаторам азартных игр.

Одновременно устанавливается запрет на включение в исполнительные органы организатора азартных игр и оператора лотереи лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.

Устанавливается, что учредителями (участниками) организатора азартных игр, оператора лотереи и лицами, оказывающими существенное прямое или косвенное влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, оператора лотереи, не могут являться юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов РФ.

Вводятся нормы, обязывающие организаторов азартных игр и операторов лотерей предоставлять уполномоченному правительством федеральному органу исполнительной власти сведения о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) данного организатора азартных игр, оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе соответствующего организатора азартных игр, оператора лотереи, о лицах, оказывающих существенное прямое или косвенное (через третьих лиц) влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, оператора лотереи, а также документы, подтверждающие указанные сведения.