Москва, , 15:58 — REGNUM В Москве завершилось шествие памяти погибшего политика Бориса Немцова. Акция прошла без серьёзных происшествий и ЧП. Полиция через громкоговорители призывает граждан не задерживаться и идти дальше. Участники акции прошли колонной от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. После достижения конечной точки своего маршрута колонна разделилась на две части в направлении метро «Красные ворота» и «Сухаревская», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марш памяти Бориса Немцова в Москве Георгий Балаков © ИА REGNUM

По оценке ИА REGNUM, в мероприятии приняли участие порядка 20 тыс. человек, некоторые называют около 22−24 тыс участников. По сравнению с летними митингами, в этот раз намного меньше молодёжи и основной контингент — люди среднего и старшего возраста, около 50 лет. Как отметил корреспондент ИА REGNUM, на фоне летних митингов акция прошла достаточно буднично.

Во время мероприятия протестующие выкрикивали традиционные для оппозиции лозунги, такие как «Мы здесь власть», «Путина в отставку», а также постоянно меняли растяжки, которые несла первая шеренга.

Отметим, что колонна двигалась крайне медленно. Связано ли это с регулярной заменой растяжек или с тем, что боялись, что задняя часть колонны отстанет, неизвестно.

На протяжении всего маршрута протестующих сопровождали сотрудники Росгвардии и полиции, однако в само мероприятие не вмешивались.

Отметим, что на акции были представлены либеральные силы и движения правого толка, однако представители левых движений практически не обозначили свою партийную принадлежность и централизованно на акцию не приходили — были заметны лишь несколько флагов.

По неподтверждённым данным, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM участники акции, к шествию планировали присоединиться представители КПРФ от отдельных районов Москвы. Однако если они и пришли, то никак свою партийную принадлежность не обозначили.

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