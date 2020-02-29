Москва, 29 февраля 2020, 15:58 — REGNUM В Москве завершилось шествие памяти погибшего политика Бориса Немцова. Акция прошла без серьёзных происшествий и ЧП. Полиция через громкоговорители призывает граждан не задерживаться и идти дальше. Участники акции прошли колонной от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. После достижения конечной точки своего маршрута колонна разделилась на две части в направлении метро «Красные ворота» и «Сухаревская», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Георгий Балаков © ИА REGNUM

По оценке ИА REGNUM, в мероприятии приняли участие порядка 20 тыс. человек, некоторые называют около 22−24 тыс участников. По сравнению с летними митингами, в этот раз намного меньше молодёжи и основной контингент — люди среднего и старшего возраста, около 50 лет. Как отметил корреспондент ИА REGNUM, на фоне летних митингов акция прошла достаточно буднично.

Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Георгий Балаков © ИА REGNUM
Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Георгий Балаков © ИА REGNUM
Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Георгий Балаков © ИА REGNUM
Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Георгий Балаков © ИА REGNUM

Во время мероприятия протестующие выкрикивали традиционные для оппозиции лозунги, такие как «Мы здесь власть», «Путина в отставку», а также постоянно меняли растяжки, которые несла первая шеренга.

Отметим, что колонна двигалась крайне медленно. Связано ли это с регулярной заменой растяжек или с тем, что боялись, что задняя часть колонны отстанет, неизвестно.

На протяжении всего маршрута протестующих сопровождали сотрудники Росгвардии и полиции, однако в само мероприятие не вмешивались.

Отметим, что на акции были представлены либеральные силы и движения правого толка, однако представители левых движений практически не обозначили свою партийную принадлежность и централизованно на акцию не приходили — были заметны лишь несколько флагов.

Михаил Касьянов
Георгий Балаков © ИА REGNUM
Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Георгий Балаков © ИА REGNUM
Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Георгий Балаков © ИА REGNUM
Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Георгий Балаков © ИА REGNUM
Марш памяти Бориса Немцова в Москве
Георгий Балаков © ИА REGNUM

По неподтверждённым данным, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM участники акции, к шествию планировали присоединиться представители КПРФ от отдельных районов Москвы. Однако если они и пришли, то никак свою партийную принадлежность не обозначили.

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