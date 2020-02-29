Приштина, , 15:31 — REGNUM 28 февраля министр внутренних дел и государственной администрации Косово Агим Велиу провел ознакомительную встречу с послом Великобритании в Косово Николасом Абботом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Велиу сообщил Абботу об общем положении с безопасностью в крае, а также ознакомил с новой структурой функционирования и организации министерства, а также поблагодарил Великобританию за серьезную поддержку, оказываемую Косово в сфере безопасности, в особенности Национальному центру по контролю за границей.

Министр подчеркнул, что предотвращение и борьба с организованной преступностью и коррупцией как на краевом, так и на международном уровне станет приоритетом его работы.

Британский посол заявил, что Великобритания продолжит партнерство с Косово в сферах укрепления верховенства права и институтов края.

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