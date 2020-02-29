Бухара, Узбекистан, 29 февраля 2020, 15:17 — REGNUM В качестве временно исполняющего обязанности главы Бухарской области был утвержден Карим Камолов, сообщает 29 февраля ресурс «Даракчи».
На данную должность Камолова представил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Ранее Камолов был хокимом Бухары.
На должности временно исполняющего обязанности главы Бухарской области Камолов сменил Уктама Барноева, которого назначили вице-премьером по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бухарской области были уволены одиннадцать представителей управления внутренних дел.