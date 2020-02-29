Приштина, , 16:11 — REGNUM 28 февраля премьер-министр Косово Альбин Курти провел встречу с главой Исламской общины Косово муфтием Наимом Тернавой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Тернава поздравил Курти с заступлением на новый пост и выразил убежденность в том, что новое правительство Косово будет работать для лучшего будущего граждан, помня о том, как много положительных изменений ожидают граждане от правительства Курти.

Также Тернава с одобрением высказался об уже предпринятых новым правительством шагах.

В ответ Курти подчеркнул, что он сознает, насколько много трудностей ему предстоит встретить, однако убежден, что труд и вера помогут ему преодолеть их и добиться реализации своей программы и выполнения предвыборных обещания.

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