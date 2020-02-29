Москва, , 14:55 — REGNUM Украинские власти лишают своих оставшихся в живых ветеранов святого праздника Дня Победы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника Великой Победы. Таким образом, они предают память своих же предков, боровшихся с фашизмом, становясь на сторону исторической лжи», — отметил Слуцкий.

Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику Петра Порошенко и его команды, добавил он.

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