Тбилиси, , 14:53 — REGNUM Минздрав и соответствующие ведомства Грузии не обеспечивают своим гражданам надлежащие условия в зонах карантина, которые созданы для наблюдения за возможным развитием у них симптомов коронавирусной инфекции. Информацию со ссылкой на свои источники и полученные из одной такой зоны карантина видеозаписи распространяет член партии «Европейская Грузия», бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Зураб Чиаберашвили.

В карантин из инфекционных больниц или с пограничных КПП перевозят тех граждан, у которых пока признаки коронавируса не фиксируются и лабораторное тестирование которых дает отрицательный результат. Здесь они должны пробыть не менее двух недель. Это период, который считается инкубационным для коронавирусной инфекции.

По словам Зураба Чиаберашвили, гражданин, который предоставил ему видеозапись из карантинной зоны, рассказал, что в этом здании не было ни экипированного соответственно требованиям медперсонала, ни элементарных условий, и им пришлось провести всю ночь в холодном, неотапливаемом помещении. Более того, у одного из находившихся в карантине лиц отмечались высокая температура и кашель, тогда как у других никаких признаков не было. Тем не менее, гражданин с температурой не был изолирован от остальных помещенных в карантин лиц.

Оппозиционер надеется, что минздрав вмешается и урегулирует проблемы в карантинных зонах.

Как известно, 29 февраля в Грузии был официально лабораторно подтвержден третий случай коронавируса. Он выявлен у гражданина Грузии, который путешествовал по Ирану. Этот гражданин имел тесный контакт с первым гражданином Грузии, у которого факт инфицирования коронавирусом был выявлен еще 26 февраля и который также возвращался в страну из Ирана через Азербайджан. Второй случай был подтвержден у женщины, которая вернулась из поездки в Италию. Она оказалась сотрудницей одного из филиалов «Банка Грузии» и пару дней после возвращения успела поработать в своем филиале. В настоящее время этот филиал временно закрыт. Инфекционисты и эпидемиологи работают над установлением всех возможных контактов зараженной женщины. На коронавирус проверены ее муж и ребенок, но у них тестирование дало отрицательный результат.