Москва, , 14:19 — REGNUM Отношение к Дню Победы является основным водоразделом при определении свой — чужой, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Вадим Пристайко заявил о том что Украина не намерена праздновать День Победы 9 мая.

«Ну вот и все. Для всех нормальных людей отношение к Дню Победы — главный водораздел при делении на свой и совсем чужой», — отметил парламентарий в Facebook.

Он считает отношение к знаковому событию ключевым для понимания политики властей Киева.

«У кого-то ещё остались иллюзии в отношении Зеленского и компании?» — задаёт вопрос Никонов.