Приштина, , 14:24 — REGNUM 28 февраля правительство Косово приняло решение об отставке директората Инфракоса (полное название государственного предприятия — Железно-дорожная инфраструктура Косово) в связи с нарушением фидуциарных обязанностей (обязанностей, заключающихся в воздержании от действий, направленных на собственную выгоду касательно актива бенефициара при выполнении полномочий).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр экономики, труда, торговли, индустрии, предпринимательства и стратегических инвестиций Косово Розета Хайдари назвала преступным тот факт, что директорат предприятия не принял никаких мер после того, как генеральный директор был обвинен в злоупотреблении официальными полномочиями.

«3 января 2020 криминальный департамент Генеральной прокуратуры Призрена предъявил исполнительному генеральному директору Инфракоса Агрону Тачи обвинение в злоупотреблении постом или официальной властью. 8 января 2020 года отделение потребовало от директората Инфракоса провести расследование на предмет нарушения полномочий Тачи.

17 января директорат сообщил о том, что случай был рассмотрен, однако члены директората не желают вмешиваться и намерены дождаться окончания уголовного процесса, прежде чем предпринимать какие-то шаги против Тачи», — заявила Хайдари.

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