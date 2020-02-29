Душанбе, , 14:22 — REGNUM В правительстве Таджикистана 28 февраля в ходе заседания, которое возглавил президент республики Эмомали Рахмон, состоялся отчет о ходе выполнения постановления правительства «О Программе организации труда и развития промышленного производства в исправительных учреждениях Республики Таджикистан на 2015−2020 годы». Об этом 28 февраля сообщается в пресс-службе президента республики.

О ходе выполнения указанного постановления отчитался министр юстиции Музаффар Ашуриён.

Отмечено, что трудовая деятельность в исправительных учреждениях является фактором укрепления дисциплины порядка в местах лишения свободы. Кроме того, трудовая деятельность заключенных способствует обретению ими профессий, оказанию помощи семьям и накоплению сбережений, которые в будущем могут быть потрачены заключенными после отбытия срока лишения свободы.

Указанная программа, которая ранее была принята правительством республики, осуществляется для развития производства в местах лишения свободы и большего привлечения заключенных к работам с зарплатой, а также для повышения качества продукции, в производстве которой задействованы заключенные.

Также в ходе заседания правительства с отчетом выступил председатель госкомитета по земельному управлению и геодезии Ориф Ходжазода.

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Напомним, 29 февраля перед парламентскими выборами, которые пройдут 1 марта, настал так называемый день тишины.