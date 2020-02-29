Тирана, , 14:50 — REGNUM 28 февраля посольство США в Тиране призвало граждан Соединенных Штатов воздержаться от посещения мест проведения митингов протеста 2 марта в Албании.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, гражданам США настоятельно порекомендовали не появляться на возможном месте проведения акции — бульваре Павших за народ и не посещать людные места.

«2 марта около 17:00 ожидается проведение политической акции протеста. Ожидаемая продолжительность акции не известна. В ходе предыдущих демонстраций применялось насилие. Силы безопасности использовали водометы и слезоточивый газ для разгона толпы. Персоналу американского посольства и членам семей дипломатов рекомендуется избегать мест собраний демонстрантов», — говорится в заявлении посольства для СМИ.

Читайте также: Глава Албании призывает граждан встать на защиту Конституции

Напомним, президента Албании Илир Мета призвал граждан выйти на улицы 2 марта, чтобы добиться отставки нынешнего правительства, которое, по его словам, пришло к власти неконституционным путем. Свои обвинения политик подтвердил рядом документов.