Тирана, , 14:26 — REGNUM 28 февраля в ходе представления плана по реконструкции страны после землетрясений 26 ноября 2019 года премьер-министр Албании Эди Рама прокомментировал планы президента страны Илира Меты по проведению митинга протеста 2 марта.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство АТА, Мета обвиняет социалистическую партию Албании и лично Эди Раму в узурпации власти антиконституционными методами. Рама предпочел не вступать в полемику с мятежным президентом, которого он надеется лишить поста посредством парламентского расследования, а перейти на личные оскорбления:

«Я не собираюсь возиться с президентом, у которого больше, чем один дом — это для меня слишком большая роскошь, я тут ради людей, которые живут в палатках или снимают жилье в аренду».

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Напомним, в ночь с 25 на 26 ноября 2019 года в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера. Сильнее всего от подземных толчков пострадали города Тирана и Дуррес. Землетрясение оставило без крова несколько тысяч человек и лишила средств к существованию десятки тысяч. Разрушены или повреждены оказались свыше тысячи зданий.

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