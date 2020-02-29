Ташкент, , 12:29 — REGNUM Изначально афганский конфликт был плодом геополитического противоборства двух мировых систем, а «огонь войны» был навязан афганскому народу извне, это — не его выбор, заявил глава МИД Узбекистана Абулазиз Камилов.

«До сих пор крупные центры силы сталкиваются между собой в Афганистане, преследуя собственные интересы», подчеркнул он.

По его словам, постоянное вовлечение новых участников в конфликт привело к его беспрецедентному обострению.

«К великому сожалению, на протяжении десятилетий оставались иллюзии относительно возможности военного решения афганской проблемы. Очень жаль, что осознать тупиковость этого подхода удалось только после неимоверных человеческих жертв и огромных экономических и политических потерь», подчеркнул министр.

Он указал, что сегодня можно только приветствовать тесное сотрудничество крупных мировых акторов, прежде всего, России, Китая, США, стран Евросоюза, государств мусульманского мира.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что Москва, Пекин и Вашингтон последние месяцы достигли существенных результатов на своих трехсторонних встречах, где к ним присоединились и другие заинтересованные страны. Все это формирует необходимые внешние условия для эффективного решения афганского вопроса», сказал Камилов.